Nach Messerangriff in Wendlingen Opfer und Täter zwischenzeitlich in U-Haft

Nachdem ein 15-Jähriger einen 16-Jährigen in Wendlingen (Kreis Esslingen) am 9. April mit einem Messer attackierte, sitzen inzwischen beide in Untersuchungshaft. Beide waren in tätliche Angriffe in Zuge von Bandenrivalitäten verwickelt.