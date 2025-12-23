Schlägerei in Plochingen: „Unkooperativ und augenscheinlich alkoholisiert“ – Mann widersetzt sich Polizei

1 Der Mann soll sich so widersetzt haben, dass die Polizei ihn in Handschellen legte. (Symbolfoto) Foto: dpa/Soeren Stache

Nach einer Schlägerei in Plochingen findet die Polizei nur noch einen 35-Jährigen mit Blessuren vor. Der offenbar betrunkene Mann widersetzt sich aber den Beamten.











Link kopiert

Ein Zeuge hatte die Polizei wegen einer Schlägerei zwischen mehreren Männern in Plochingen alarmiert. Doch vor Ort trafen die Beamten nur noch einen der mutmaßlichen Kontrahenten an – mit sichtbaren Blessuren und offenbar betrunken.

Wie die Polizei berichtet, war es wohl zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei oder drei, sich zumindest teilweise persönlich bekannten Männern am Montagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Stauffenbergstraße gekommen. Gegen 18.40 Uhr sei der Anruf des Zeugen bei der Polizei eingegangen.

Unkooperativer 35-Jähriger reagiert aggressiv auf Polizei

„Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen hatten sich die Beteiligten schon entfernt“, heißt es im Bericht weiter. Lediglich das mutmaßliche Opfer, ein 35-Jähriger, sei daraufhin im Bereich einer Tankstelle in der Plochinger Straße gefunden worden. Dieser ist nach Angaben der Polizei völlig unkooperativ und augenscheinlich auch alkoholisiert gewesen. Der Mann habe sofort aggressiv auf die Polizeibeamten reagiert, zunächst seine Personalien verweigert und weggehen wollen, sodass er festgehalten worden sei.

Dagegen habe sich der Mann so sehr widersetzt, dass er letztendlich zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt worden seien, bis er sich beruhigt habe. „Zum Vorfall selbst wollte er keine genauen Angaben machen. Auch eine ärztliche Untersuchung seiner bei den Streitigkeiten erlitten Blessuren verweigerte er“, berichtet die Polizei. Der 35-Jährige sei mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt weiter zu dem Vorfall.