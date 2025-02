Schlägerei in Ostfildern: Auseinandersetzung endet für zwei Jugendliche im Krankenhaus

Schlägerei in Ostfildern

1 Die Polizei nahm einen 17-Jährigen fest, der in Ostfildern zwei Jugendliche am Kopf verletzt haben soll. (Symbolfoto) Foto: dpa/Boris Roessler

Mehrere Jugendliche sind in Ostfildern an einer Auseinandersetzung beteiligt. Zwei von ihnen haben Verletzungen am Kopf. Die Polizei nimmt einen 17-Jährigen vorläufig fest.











Link kopiert

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen in Ostfildern (Kreis Esslingen) soll ein 17-Jähriger zwei andere Jugendliche verletzt haben. Als eine Polizeistreife am Freitagabend nach Ostfildern anrückte, flüchteten die meisten Jugendlichen in verschiedene Richtungen, wie die Polizei mitteilte.

Vor Ort gab es demnach noch eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 14- und einem 17-Jährigen. Der 17-Jährige sei geflüchtet, als er die Polizei entdeckte. Beamten verfolgten ihn und nahmen ihn vorläufig fest, wie es hieß.

14-Jähriger und 17-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Der 14-Jährige wurde im Gesicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zudem sei ein weiterer 17-Jähriger auf die Beamten zugekommen. Er sei auch von dem anderen 17-Jährigen geschlagen worden, habe der Jugendliche berichtet. Er hatte eine Platzwunde am Kopf. Auch er wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht.

Nach Abschluss der Maßnahmen übergaben die Beamten die drei Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten.