Nürtingen - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Dienstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Europastraße gekommen. Nach Angaben der Polizei setzte sich ein alkoholisierter 52-jähriger Mann auf einen Stuhl in einer Corona-Teststation. Anschließend habe er offenbar ohne Grund auf einen 21-Jährigen eingeschlagen, wodurch sich eine körperliche Auseinandersetzung unter den beiden Männern entwickelte. Der 52-Jährige konnte von Zeugen überwältigt werden. Außerdem erteilte ihm die Polizei einen Platzverweis. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Nürtingen hat Ermittlungsverfahren gegen den 52-Jährigen und den 21-Jährigen eingeleitet.