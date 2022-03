1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Vier Mädchen haben am Samstag in Nürtingen (Kreis Esslingen) nach einem Streit eine 14-Jährige angegriffen. Die Jugendliche wurde dabei verletzt.















Am Samstagnachmittag ist in der Kirchstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein Streit zwischen fünf Mädchen eskaliert. Wie die Polizei berichtet, war eine 14-Jährige gegen 17.20 Uhr in der Kirchstraße zunächst mit vier bislang unbekannten Mädchen in einen verbalen Streit geraten.

Dabei soll eines der Mädchen aus der Gruppe die 14-Jährige auf den Kopf geschlagen haben und eine Weitere schlug ihr danach eine Glasflasche auf den Kopf. Anschließend entfernte sich die Gruppe der vier Mädchen. Das 14-jährige Mädchen wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07022/92240 an das Polizeirevier Nürtingen zu wenden.