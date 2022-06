Schlägerei in Kirchheim

1 Zeugen meldeten der Polizei die Schlägerei. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 24-Jähriger und ein 34-Jähriger haben laut Polizei am Samstagnachmittag in Kirchheim aufeinander eingeschlagen. Gegen 17.35 Uhr meldeten mehrere Zeugen die zwei am Boden liegenden und sich prügelnden Männer auf der Jesinger Straße. Noch bevor die drei alarmierten Streifenwagen eintrafen, waren die beiden Beteiligten geflüchtet.

Polizei findet Butterflymesser

Wie die Polizei mitteilte, konnte die Beamten die zwei leichtverletzten Männer jedoch in der Nähe des Tatortes im Zuge einer Fahndung vorläufig festnehmen. Bei einem der beiden Männer wurde ein Butterflymesser aufgefunden und sichergestellt. Ob dieses bei der Auseinandersetzung auch zum Einsatz kam, muss nach den Angaben der Polizei noch ermittelt werden. Beide Beteiligten waren deutlich alkoholisiert.