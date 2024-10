Schlägerei in Kemnater Festzelt: Mit Bierkrug zugeschlagen

1 Ein Bierkrug gehört zum Mund geführt, nicht auf den Kopf geschlagen, wie dies ein 17-Jähriger bei einem Streit mit einem 50-Jährigen in einem Kemnater Festzelt tat (Symbolbild). Foto: dpa/Matthias Balk

Ein 17-Jähriger und ein 50-Jähriger geraten in einem Festzelt in Ostfildern-Kemnat in Streit. Den Worten folgen Fäuste, schließlich schlägt der Jüngere dem Älteren mit einem Bierkrug auf den Kopf.











In der Nacht zum Sonntag ist es in einem Festzelt in der Hauptstraße in Kemnat zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 50-Jährigen gekommen. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen gerieten die Kontrahenten gegen 23.20 Uhr zunächst in einen verbalen Streit, bevor sie mit Fäusten aufeinander einschlugen. Im weiteren Verlauf soll der Jüngere mit einem Bierkrug auf den Kopf des Älteren eingeschlagen haben.

Platzverweis und Strafverfahren

Noch vor Eintreffen der Polizei hatte der 50-Jährige das Festgelände verlassen, kehrte aber kurz darauf noch während der Sachverhaltsaufnahme zurück. Seine blutende Kopfverletzung hatte er selbst versorgt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dem 17-Jährigen ein Platzverweis für das Festgelände erteilt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.