1 Der Angreifer hörte erst auf, als eine unbeteiligte Frau dazu kam. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

In Hochdorf hat es am Freitag gegen 17.25 Uhr eine Schlägerei auf der Landstraße L1201 gegeben. Grund dafür war rücksichtsloses Fahrverhalten. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Link kopiert

Am Freitagabend gegen 17.25 Uhr ist es in Hochdorf offenbar an der Einmündung auf die B10 zu einer Schlägerei gekommen.

Dazu kam es, da auf der Ortsdurchfahrt von Hochdorf in Richtung Reichenbach/Fils ein weißer VW-Bus einem Skoda Oktavia ständig dicht auffuhr. Am Ortsende überholte der VW-Bus den Skoda und bremste diesen direkt nach dem Wiedereinscheren aus. Im Anschluss dessen fuhr der VW-Bus sehr langsam weiter, weshalb nun der Skoda den VW-Bus überholte. An der Einmündung L1201 zur B10 Richtung Reichenbach mussten beide Fahrzeuge aufgrund einer roten Ampel anhalten.



Der 66-jährige Fahrer des Skoda nahm, nach Angaben der Polizei, das als Anlass, um aus seinem Fahrzeug auszusteigen und ging zur Fahrertür des VW um den Fahrer zur Rede zu stellen. Aus dem VW-Bus stieg daraufhin ein 65-jähriger Mann aus und schlug dem 66-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, worauf der Skoda-Fahrer benommen zu Boden stürzte. Der 65-Jährige versuchte dann dem am Boden liegenden weitere Faustschläge zu verpassen.



Erst als eine unbeteiligte Autofahrerin hinzukam ließ er von dem 66-Jährigen ab und fuhr mit seinem Fahrzeug weiter. Der Skoda Fahrer erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und erstattete zu einem späteren Zeitpunkt Anzeige bei der Polizei. In diesem Zusammenhang sucht nun das Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/5010 Zeugen zu dem Vorfall, insbesondere wird die unbekannte Autofahrerin gebeten sich bei der Polizei zu melden.