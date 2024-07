Schlägerei in Esslingen: Streit zwischen Security und Zugfahrgast

1 Die Bundespolizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung in einem Zug nach Esslingen. Foto: Carsten Rehder/dpa

In einem Zug sind am frühen Sonntagmorgen Sicherheitsleute und ein Fahrgast in eine Auseinandersetzung geraten, wobei ein 22-Jähriger leicht verletzt wurde. Die Männer hatten den Passagier laut Polizei wohl zuvor gebeten, den Zug in Esslingen zu verlassen.











Nach einer Schlägerei in einem Zug zwischen Stuttgart und Tübingen ermittelt die Bundespolizei. Wie diese berichtet, war es zu der Auseinandersetzung zwischen zwei Security-Mitarbeitern im Alter von 22 und 30 Jahren und einem 22-Jährigen am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr gekommen. Der 22-Jährige sei nach derzeitigem Kenntnisstand von den beiden Mitarbeitern aus noch ungeklärten Gründen aufgefordert worden, den Zug in Esslingen zu verlassen.

22-Jähriger wird leicht verletzt

Hierbei seien die Männer Zeugenaussagen zufolge zunächst in verbale Streitigkeiten gekommen, anschließend soll es zu gegenseitigen Schlägen gekommen sein. Der alkoholisierte 22-Jährige sei offenbar leicht an der Lippe verletzt worden. Seine Kontrahenten dagegen augenscheinlich unverletzt geblieben. Die genauen Hintergründe zu dem Vorfall sind laut Bundespolizei derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Sie bittet um sachdienliche Hinweise an Telefon 07 11 / 87 03 50.