Frauen attackieren 20-Jährige am Bahnhof

Schlägerei in Esslingen

1 Beamte der Polizei konnten eine der Beschuldigten ausfindig machen. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand

Mehrere Frauen sollen am Sonntagmorgen am Bahnhof in Esslingen-Zell eine 20-Jährige geschlagen und getreten haben. Die Polizei sucht Zeugen.















Zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Frauen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren ist es am Sonntagmorgen am Bahnhof in Esslingen-Zell gekommen, teilte die Polizei mit.

Unbekannte Männer gehen dazwischen

Eine 16-Jährige und weitere bislang noch unbekannte Frauen sollen eine 20-Jährige gegen 05:20 Uhr mit einer Faust ins Gesicht geschlagen haben. Als diese daraufhin zu Boden ging, sollen die Frauen sie getreten haben. Wie die Polizei mitteilte, sind wohl mehrere bislang unbekannte Männer dazwischen gegangen, um die Streitenden zu trennen.

Zeugenaufruf

Die Kontrahentinnen seien daraufhin mit einer S-Bahn an den Stuttgarter Hauptbahnhof gefahren, wo die 20-Jährige eine Streife der Bundespolizei ansprach. Die Beamten konnten eine der Beschuldigten, eine 16-jährige Jugendliche, ausfindig machen. Zeugen, sowie die bislang unbekannten Männer, die versucht haben die Parteien zu trennen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49 711/87 0350 zu melden.