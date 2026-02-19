Schlägerei in der S4 bei Marbach: 33-Jähriger verfolgt und attackiert Mitfahrer in S-Bahn

1 Die Polizei traf die beiden Männer am Bahnhof in Marbach an (Symbolbild). Foto: imago/KS-Images.de

In der S4 ist zwischen Benningen und Marbach ein Streit zwischen zwei Männern. Fahrgäste greifen zwar ein, doch die Auseinandersetzung geht selbst nach dem Ausstieg weiter.











Zwei Männer haben am Mittwochabend in der S4 zwischen Benningen und Marbach aufeinander eingeschlagen. Letzten Endes mussten andere Fahrgäste die beiden Kontrahenten voneinander trennen – was aber nicht von langer Dauer blieb. Einer der Männer verbrachte die Nacht schlussendlich in Polizeigewahrsam.

33-Jähriger verfolgt seinen Kontrahenten

Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden 33- und 20-jährigen Männer wohl gegen 17 Uhr in Benningen in die S-Bahn eingestiegen. Kurz darauf soll der Ältere dem Jüngeren unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin der umgehend zurückschlug. Mehrere Fahrgäste schritten daraufhin ein und trennten die beiden Männer voneinander.

Der 20-Jährige akzeptierte das offenbar und wollte sich in einen anderen Bereich der S-Bahn begeben – woraufhin der 33-Jährige die Verfolgung aufnahm und nach seinem Kontrahenten trat. Auch nachdem beide Männer am Bahnhof Marbach ausgestiegen waren, soll der 33-Jährige nochmals versucht haben, den 20-Jährigen anzugreifen. Der erwiderte die erneute Attacke seinerseits wiederum mit Schlägen.

Bundespolizei ermittelt

Die Landespolizei traf beide Männer noch am Bahnsteig an. Der 33-Jährige verhielt sich weiterhin extrem aggressiv, weshalb er bis zum nächsten Tag in Gewahrsam bleiben musste. Der 20-Jährige wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und ist unter Telefon 07 11 / 5 50 49 10 20 oder per E-Mail bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de erreichbar.