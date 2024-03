Schlägerei in der Owener Teckhalle: Unbekannte als Partycrasher

Schlägerei in der Owener Teckhalle

1 Die Polizei musste einen Streit in den Teckhalle befrieden. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Beim Auftakt des Frühlingsfests in der Owener Teckhalle sind mehrere Personen leicht verletzt worden.











In der Nacht zum Samstag, beim Auftakt des Owener Frühlingsfests, ist es gegen 0.15 Uhr in der Teckhalle zu einer größeren Auseinandersetzung gekommen. Der Polizei zufolge gab es bei der Party zunächst auf der Tanzfläche einen Streit zwischen zwei Besuchern, in dessen Verlauf der eine dem anderen einen Faustschlag versetzte.

Zeitgleich kam es im Bereich der Toiletten zu einem weiteren Zoff zwischen zwei anderen Partygästen. Eine dritte Person, die den Streit schlichten wollte, wurde dabei von den beiden Streitenden körperlich attackiert. Der Sicherheitsdienst brachte die Angreifer ins Hallenfoyer, wo die Beteiligten der beiden Auseinandersetzungen aufeinander trafen, sodass es zu einem neuerlichen Handgemenge kam. Von außerhalb der Halle kamen schließlich noch sechs weitere, bislang unbekannte, Personen hinzu und schlugen gemeinschaftlich auf die sich im Foyer befindlichen Menschen ein.

Durch einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurde daraufhin Pfefferspray eingesetzt, woraufhin die Störenfriede fluchtartig das Gelände verließen. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Flüchtenden von der Polizei allerdings nicht mehr aufgegriffen werden. Durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst mussten mehrere Partygäste wegen leichter Verletzungen behandelt werden. Ein Transport ins Krankenhaus war allerdings nicht erforderlich.

Zur Befriedung der Lage in der Teckhalle waren vier Streifenwagenbesatzungen, darunter eine Streife der Polizeihundeführerstaffel, eingesetzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen in der Angelegenheit aufgenommen.