1 Beide Männer waren offenbar alkoholisiert. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Samstagabend ist in Altbach (Kreis Esslingen) ein Streit zwischen einem 27-Jährigen und einem 43-Jährigen eskaliert.















Link kopiert

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Samstagabend gegen 22.30 Uhr im Bereich der Altbacher Sporthalle an der Esslinger Straße. Laut Polizeiangaben verpasste ein alkoholisierter 27-Jähriger während eines Streits einem ebenfalls alkoholisierten 43-Jährigen plötzlich mehrere Faustschläge ins Gesicht. Daraufhin griff der 27-Jährige seinem Gegenüber an den Hals und schlug dessen Kopf gegen ein Schild, woraufhin dieser benommen zu Boden sackte. Anschließend trat er den am Boden liegenden 43-Jährigen noch mehrfach in den Bauchbereich. Nachdem Zeugen die Polizei verständigten, konnte der Täter kurze Zeit später noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Der 43-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.