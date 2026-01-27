1 Auf dem Kleinen Schlossplatz kam es zum Konflikt – nur: Welche Version der Geschichte stimmt? Foto: imago/Wilhelm Mierendorf (Symbolbild)

Vor drei Jahren soll im Waranga mit Stöckelschuhen zugeschlagen worden sein. War das ein Angriff – oder Gegenwehr nach einer Belästigung? Das Amtsgericht muss das nun klären.











Es sollte ein fröhlicher Geburtstag sein: Zum 21. ihrer Tochter hatte die Stuttgarterin Petra S. eine Lounge im Waranga am Kleinen Schlossplatz gemietet. Doch statt Glitzerkugel und Discoampel leuchtete gegen zwei Uhr im Februar 2023 jede Menge Blaulicht rund um das Lokal. Was genau geschehen war, darüber gehen die Darstellungen auseinander. Nun befasst sich das Stuttgarter Amtsgericht damit.