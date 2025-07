Schlägerei im Schlossgarten: Zwei Männer kämpfen bis Blut fließt

1 Die Polizei hofft, dass sich zwei Streitschlichter melden. Foto: dpa (Symbolbild)

Im Schlossgarten gehen zwei Männer aufeinander los. Sie verletzten sich und werden ins Krankenhaus gebracht. Was ist bisher bekannt?











Zwei Männer sind in der Nacht zum Sonntag im Biergarten im Schlossgarten aufeinander losgegangen. Dem soll ein Streit vorausgegangen sein, meldet die Polizei. Bei der Schlägerei, die die Kontrahenten gegen 0.10 Uhr anfingen, sollen sich beide an einem scharfen Gegenstand verletzte haben.

Zwei Männer gehen schlichtend dazwischen

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die beide Männer festnehmen konnte. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu der blutigen Auseinandersetzung kam. Womit die beiden Männer sich verletzten – und ob sie sich gegenseitig die blutenden Wunden zufügten – ist noch nicht bekannt. Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht ebenfalls in dem Biergarten waren und etwas beobachtet haben. Vor allem sucht die Polizei zwei Männer, die am Streit nicht beteiligt waren, aber dazwischengegangen sein sollen um zu schlichten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0711/89905778 entgegen.