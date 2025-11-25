Schlägerei beim Flughafen: Streit eskaliert – 25-Jähriger verletzt Bekannten mit Messer

1 Der 25-Jährige wurde noch am Abend von der Polizei in der Umgebung festgenommen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Die Polizei hat einen 25-Jährigen festgenommen, der am Montag am Flughafen in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) einen Bekannten mit einem Messer verletzt haben soll.











﻿ Ein 25-Jähriger hat am Montagabend am Airport Busterminal bei Echterdingen (Kreis Esslingen) einen Bekannten mit einem Messer verletzt, wie die Polizei berichtet. Der Angriff ereignete sich den Angaben nach am Montag gegen 18.30 Uhr zwischen dem Mann und seinem 60 Jahre alten Bekannten.

Die beiden stritten sich vor dem Terminal, in der Folge soll der Jüngere dem Älteren Schnittwunden an den Unterarmen zugefügt haben. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Mann mit leichten Wunden in ein Krankenhaus.

Der Angreifer war zunächst geflüchtet. Die Polizei traf den 25-Jährigen später alkoholisiert noch im Umfeld des Terminals an und stellte das Messer sicher. suchten den Mann nach seiner Flucht im Umfeld des Terminals und fanden ihn noch am Abend. Die Ermittlungen auch zu den Hintergründen des Streits dauern an.