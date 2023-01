1 Die Polizei wurde in der Nacht zum Samstag zu einer Schlägerei auf dem Esslinger Bahnhofsplatz gerufen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bei einer Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsplatz in Esslingen wurden zwei 19-Jährige durch Faustschläge im Gesicht verletzt. Beide kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.















Auf dem Dick-Areal in der Esslinger Weststadt sind in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr zwei Personengruppen aneinandergeraten. Wie die Polizei berichtet, schaukelte sich der Streit hoch und mündete schließlich in eine Schlägerei. Nachdem eine Gruppe in Richtung Bahnhof gegangen war, folgte ihr kurze Zeit später die andere Gruppe. Beim Bahnhofplatzes wurde die erste Gruppe dann von ihren Verfolgern angegriffen. Einer der Unbekannten soll mit einer Flasche zugeschlagen haben. Zwei 19-Jährige wurden zudem durch Faustschläge im Gesicht verletzt. Beide kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Fahndung nach den Angreifern blieb bisher erfolglos. Das Polizeirevier Esslingen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07 11/39 90-33 0.