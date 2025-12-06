Schlägerei am Bahnhof: Großaufgebot der Polizei in Esslingen – hunderte Fußballfans geraten aneinander

1 Die Polizei zog nach Angaben eines Sprechers zahlreiche Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei zusammen. (Archivbild) Foto: IMAGO/EHL Media

Nach dem Südschlager in der MHP Arena in Stuttgart am Samstag sind in Esslingen offenbar hunderte Fans aneinander geraten. Laut Polizei waren unter anderem etwa 350 FCB-Fans beteiligt.











Im Umfeld des Bundesligaspiels des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München, das am Samstag sportlich mit 0:5 zum Debakel wurde, sind am Abend am Esslinger Bahnhof zahlreiche Anhänger aneinander geraten. Wie die Polizei berichtet, trafen gegen 19 Uhr etwa 350 Bayernfans auf „mehrere Anghänger des VfB Stuttgart“. Im Zuge dessen soll es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Gruppen gekommen sein.

Wie die am Bahnhof zuständige Bundespolizei angibt, sollen am Bahnhof eingesetzte Polizisten eine weitere Eskalation verhindern. Drei Fans der Münchner seien zudem festgenommen worden.

Polizei zieht größeres Aufgebot zusammen

Um die Situation auch weiterhin unter Kontrolle halten zu können, zog die Polizei dann „zahlreiche Einsatzkräfte“ der Bundes- und Landespolizei am Bahnhof Esslingen zusammen.

Gegen 20 Uhr konnten die Fans der Gästemannschaft dann laut Polizei nach umfangreichen Polizeimaßnahmen in Richtung Ulm weiterfahren. Der Einsatz am Bahnhof wurde daraufhin ebenfalls beendet. Die Ermittlungen im Hintergrund dauern an. Über Verletzte, oder die Anzahl, der tatsächlich an der Schlägerei Beteiligten, machte die Polizei keine Angaben.