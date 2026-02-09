Schlägerei am Bahnhof Esslingen: 19-Jähriger soll mehrfach gegen den Kopf eines Mannes getreten haben
1
Vorfall am Esslinger Bahnhof: Die Polizei musste am frühen Samstagmorgen des 9. August 2025 wegen einer Schlägerei mit zwei Schwerverletzten anrücken. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Ein Streit am Esslinger Bahnhof mit zwei Schwerverletzten hat Folgen. Vier junge Männer müssen sich vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten.

Ausweiskontrollen, Leibesvisitationen, Taschendurchsuchungen, Abgabe von Halsketten, Uhren, Armreifen oder Gürteln – die Sicherheitsvorkehrungen vor dem Eintritt in Saal 6 des Landgerichts Stuttgart sind streng. Vier Angeklagte aus Kreiskommunen müssen sich vor der Jugendkammer wegen des Verdachts des versuchten Totschlags verantworten. Sie sollen zwei Geschädigten am Samstag, 9. August 2025, gegen 3.40 Uhr am Esslinger Bahnhof schwerste Verletzungen zugefügt haben.

