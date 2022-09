1 In Frickenhausen sind am Sonntag mehrere Personen bei einem Streit verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Pleul

Am Sonntag wurden in Frickenhausen (Kreis Esslingen) drei Personen bei einem Streit in einer Unterkunft für Geflüchtete verletzt. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren gegen 12.50 Uhr zunächst verbal aneinandergeraten. Später seien beide handgreiflich geworden. Ein 26-Jähriger versuchte daraufhin einzugreifen und den Streit zu schlichten. Sowohl die beiden Kontrahenten als auch der Schlichter wurden dabei verletzt, der Rettungsdienst versorge sie am Ort des Geschehens. Gegen die beiden Aggressoren ermittelt nun die Polizei.