Schläge in Esslingen

1 In Esslingen erhitzte sich ein Streit bis hin zu einer körperlichen Auseinandersetzung. (Symbolfoto) Foto: imago/7aktuell/ Marc Gruber

Mehrere Männer hatten sich am Dienstagabend in der Fleischmannstraße zunächst gestritten, bevor ein Handgemenge entflammte. Die gerufene Polizei schritt ein. Einer der streitenden Männer wehrte sich und verbrachte die Nacht in einer Zelle.















Link kopiert

Esslingen - Vor einem Einkaufsmarkt in der Fleischmannstraße kam es am Dienstagabend gegen 22 Uhr zu einem Streit.

Wie die Polizei berichtet, sollen sich zunächst drei junge Männer in eine verbale Auseinandersetzung mit einem 57-jährigen geliefert haben, bevor sich zwei weitere 37 und 43 Jahre alte Männer einschalteten. Der Streit erhitzte sich mit der Zeit, unter anderem soll ein 18-Jähriger ins Gesicht geschlagen worden sein, der auf dem Boden liegende 57-Jährige sei zudem mit Tritten malträtiert worden. Beide Männer erlitten dadurch jedoch keine augenscheinlichen Verletzungen.

Warum der Streit ausgebrochen oder eskaliert war, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zudem wird gegen den 37-Jährigen ermittelt, weil er die Vollzugsbeamten tätlich angegriffen hat.

Als die alarmierten Polizeibeamten die Personalien aller Beteiligten feststellen wollten, widersetzte sich der Mann den Maßnahmen und ging dabei auch einen Beamten körperlich an. Da er so hartnäckig Widerstand leistete, wurde er von den Polizisten zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt. Den Rest der Nacht verbrachte der 37-jährige Mann in einer Zelle des Polizeireviers Esslingen. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Zwischenfall leicht verletzt.