Schlachthof-Areal in Esslingen

Jetzt sind die Bagger am Werk: Der überwiegende Teil des Schlachthofgeländes in der Esslinger Weststadt ist schon abgebrochen. Auch das frühere Traditionsrestaurant Goldener Ochse steht nicht mehr – ein Nachruf.















Esslingen - Das Gelände des ehemaligen Schlachthofs in Esslingen hat sich verändert: Gebäude werden abgebrochen, weil auf dem Areal Wohnungen entstehen sollen. Auch die frühere Schlachthofgaststätte steht nicht mehr, der Ochsenkopf an der Fassade wurde jedoch gerettet. Mit dem prägnanten Gebäude am Eingang zu dem Gelände fiel auch ein Traditionshaus den Baggern zum Opfer. Viele Esslinger stimmt das wehmütig.