Emotionsforscherin in Marbach: Was Trump und King Lear verbindet
1
Eva Illouz zählt zu den wichtigsten Intellektuellen unserer Tage. Foto: AFP

Die Emotionsforscherin Eva Illouz hat in ihrer Marbacher Schillerrede gezeigt, wohin übersteigertes Selbstgefühl führt – und Donald Trump als Beispiel angeführt.

Ein zentrales Moment im Denken der israelischen Soziologin Eva Illouz ist die Zirkularität, in der unsere Gefühle einerseits von gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Prozessen geprägt werden, um ihrerseits wieder auf diese zurückzuwirken. Und wenn man so will, erklärt dieses Modell aufs Genaueste, was der Emotionsforscherin gerade selbst widerfährt: Je plausibler sie die Hintergründe jenes postkolonial begründeten „tugendhaften Antisemitismus“ bestimmter universitärer und linker Milieus offenlegt, desto nachdrücklicher wird sie zu dessen Opfer. Der Gazakrieg hat dieser explosiven Ideologiemixtur entscheidenden Zündstoff hinzugefügt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.