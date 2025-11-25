Schillerpark in Esslingen: 13-Jähriger von zwei Jugendlichen angegriffen und beraubt

1 Die Polizei konnte einen mutmaßlichen Täter in der Nähe antreffen. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Zwei Jungendliche sollen am Montag im Schillerpark in Esslingen einen 13-Jährigen beraubt haben. Zuvor baten sie den Jugendlichen um Geld. Die Polizei ermittelt.











﻿ Ein 13-Jähriger ist am Montagmittag im Schillerpark in Esslingen von zwei Jugendlichen ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Junge überfallen, als der Junge mit einem 14-Jährigen im Park stand.

Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sprachen die beiden an und fragten nach einem Euro. Der 13-Jährige wollte in seinem Geldbeutel nachsehen. Dabei stieß ihn der 15-Jährige und riss den Geldbeutel an sich. Die Angreifer nahmen daraus 25 Euro und liefen davon.

Der 13-Jährige folgte den beiden Tätern durch den Park. Der 15-Jährige drohte ihm dabei Schläge an, um ihn einzuschüchtern. Eine Streife suchte sofort nach den Jugendlichen und fand den 15-Jährigen in der Umgebung des Tatorts. Die Polizisten stellten dessen Angaben fest und beendeten die Maßnahmen vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.