Schifffahrt auf dem Neckar in Stuttgart: Hafen Stuttgart enttäuscht nach dem Aus für den Schleusenausbau

Schifffahrt auf dem Neckar in Stuttgart

1 Die Neckarschleusen, wie in Obertürkheim vor der Einfahrt in den Hafen Stuttgart, sind zu kurz für 135 Meter lange Frachtschiffe. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Das Bundesverkehrsministerium legt den geplanten Schleusenausbau am Neckar auf Eis. Ein herber Rückschlag für den Hafen Stuttgart. Trotzdem wird am Wochenende groß gefeiert.











Knapp 640 000 Tonnen an Waren wurden im vergangenen Jahr am Stuttgarter Hafen per Schiff umgeschlagen. Der Neckar ist nicht nur die Lebensader der Region Stuttgart, sondern dient auch als wichtige Verkehrswasserstraße. Seit Jahrzehnten wird daher über die Sanierung und Verlängerung der 27 Schleusen zwischen Mannheim und Plochingen verhandelt. Zumindest Letzteres scheint nun vom Tisch zu sein.