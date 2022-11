1 Hans-Jörg Barth und Gabriele Stähle am neuen Schießstand. Foto: Roberto Bulgrin

Der Verein Diana findet ein neues Domizil beim TSV Wäldenbronn. Am Samstag, 5. November, wird die Eröffnung mit einem Schießwettbewerb gefeiert. Das besondere: Der neue Schießstand ist in der Kegelbahn.















Link kopiert

Im Mai hat der Esslinger Schützenverein Diana sein bisheriges Zuhause verloren: Zum Ende des Monats mussten die Mitglieder den Keller des „Löwen“ räumen, wo bislang der Schießstand war. Das Gaststättengebäude in Wäldenbronn wurde abgerissen. Doch aus der Not heraus ist eine kreative Lösung entstanden: Der neue, moderne Schießstand steht nun unter dem Dach eines anderen Vereines im Esslinger Norden – in der Kegelbahn des TSV Wäldenbronn. An diesem Samstag, 5. November, wird die Eröffnung gefeiert.

Beide Seiten profitieren

Nach der Räumung des „Löwen“ hatte die „Diana“ – benannt nach der römischen Jagdgöttin – unter anderem aus finanziellen Gründen nicht viele Optionen. Eine wäre das Training bei der Schützengilde in Stetten im Remstal gewesen, doch manche der Mitglieder, deren Zahl infolge des Vereinsheimverlusts leicht auf 60 geschrumpft ist, haben kein Auto. Vor allem für die Jugend wäre das schlecht gewesen, erklärt Gabriele Stähle, zweite Vorsitzende des Vereins. Durch einen Sportschützen, der auch Mitglied des TSV ist, wurden schließlich beide Vereine zusammengebracht.

Von der dabei gefunden Lösung, einen mobilen Schießstand in der Kegelbahn zu installieren, der bei Bedarf zur Seite gefahren wird, profitieren beide Seiten. Die Schützen haben eine neue moderne Anlage an der Barbarossastraße in Wäldenbronn und hoffen darauf, neue Mitglieder unter den TSV-Sportlern zu gewinnen. Und der TSV lastet seine Räumlichkeiten besser aus. „Es tut auch unserer Vereinsgaststätte gut, wenn mehr Betrieb ist“, sagt Hans-Jörg Barth, geschäftsführender Vorsitzender des TSV. Es sei ein weiteres positives Zeichen für den Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung der Vereine im Esslinger Norden – nachdem bereits der Musikverein in der TSV-Gymnastikhalle probt.

Wettschießen für alle

Für die Neuanschaffung des Schießstandes über 15 000 Euro hat die Diana Unterstützung erhalten. Die eine Hälfte trugen der Württembergische Landessportbund und die Stadt. Der andere kam aus Spenden. Für den Aufbau wurden darüber hinaus viele ehrenamtliche Stunden investiert, wie Stähle betont. Nun kann die Anlage eröffnet werden, zuvor habe der Vorstand sie bereits ausprobiert. „Alles funktioniert super“, sagt Stähle. Beim Eröffnungsfest am Samstag gibt es nicht nur Speisen und Getränke serviert von der Vereinsgaststätte. Von 11 bis 17 Uhr können sich auch Nicht-Mitglieder beim Wettbewerb am Luftgewehr oder der Luftpistole probieren. Im Anschluss wird die Siegesfeier begangen, es locken Preise.