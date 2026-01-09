Schienennahverkehr Baden-Württemberg: Stuttgarter Züge unpünktlich und weniger sauber
Der Landessieger ist – nicht aus der Region Stuttgart (links).Die Schwäbische Albbahn (rechts) sticht alle anderen Netze aus. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Das baden-württembergische Verkehrsministerium hat seine Bilanz der Qualität im Schienennahverkehr vorgestellt. Vor allem rund um Stuttgart gibt es keine guten Nachrichten.

Bei der Qualität des vom Land bestellten Schienennahverkehrs in Baden-Württemberg gibt es keine Trendwende. Laut dem jetzt vom Landesverkehrsministerium veröffentlichten Qualitätsranking der 32 Regionalnetze im Land, ist auch im ersten Halbjahr 2025 die Pünktlichkeit gesunken. Das sind aktuellsten Daten. Bis auf ein einziges untersuchtes Netz ist zudem die Sauberkeit bei sämtlichen Bahnbetreibern im Land – von der Deutschen Bahn (DB), über Arverio und SWEG bis zu den Schweizerischen Bundesbahnen – erneut schlechter geworden.

