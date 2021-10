1 Foto: picture alliance / Andrea Warnec/Andrea Warnecke

In Deutschland haben etwa zehn Millionen Menschen eine Schiefzehe. Sie wäre an sich vermeidbar – auch mit dem richtigen Schuhwerk.















Link kopiert

Stuttgart - Sind die Füße am Innenrand durch eine Vorwölbung verformt, dann liegt es daran, dass die jeweilige Großzehe aus der Reihe tanzt. Bekannt ist diese Fußfehlstellung als Ballenzeh oder Schiefzehe. Mediziner sprechen von einem Hallux valgus. Wenn sich die Zugrichtung der Streckersehne, die oberhalb der Großzehe verläuft, verändert, kippt die Großzehe immer mehr in Richtung der Kleinzehen. Der erste Mittelfußknochen wandert zugleich mit der Spitze zum Fußinnenrand, was den Ballen noch prominenter macht. Bei starker Verschiebung der Großzehe kann dann der Druck auf die kleinen Zehen so groß werden, dass sogenannte Hammer- und Krallenzehen entstehen.