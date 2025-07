Schiedsrichter beim EZ-Fußballpokal: Prigan, Moustafa und Co.

1 Eine Szene aus dem Vorjahr: Lukas Wolf muss diesmal hoffentlich wenige Karten zeigen. Foto: /Robin Rudel

Für Roba Moustafa und Sandro Nasti ist es ein Heimspiel. Die Schiedsrichterin und der Schiedsrichter sind beim VfB Reichenbach beheimatet und lassen es sich natürlich nicht nehmen, beim EZ-Pokal im Hermann-Traub-Stadion zur Pfeife zu greifen. Aber natürlich bietet Einteiler Horst Böhm weitere gute Schiedsrichter auf, ohne die so ein Turnier nicht durchführbar ist.

Felix Prigan pfeift Eröffnungsspiel

Ein paar Fragezeichen, was die genaue Planung betrifft, gibt es noch, weil das Spitzenpersonal für die 2. Runde des WFV-Pokals oder im Fall von Felix Prigan vom TSV Deizisau für die am Wochenende in die Saison startende 2. Bundesliga eingeteilt werden könnte. Aber Böhm und seine Kollegen sind ja Meister der Improvisation und es wird bei jedem Spiel ein kompetenter Unparteiischer auf dem Platz stehen, am Final-Samstag sind erneut sogar Gespanne im Einsatz. Prigan, nach dem Ausscheiden von Arno Blos kürzlich das Schiedsrichter-Aushängeschild der Region, hat jedoch angekündigt, wie im vergangenen Jahr auf jeden Fall beim EZ-Pokal dabei zu sein – auch, wenn er am Wochenende in einem Zweitligastadion im Einsatz sein sollte. Böhm hat ihn gleich mal für das Eröffnungsspiel am Mittwoch um 17 Uhr zwischen den beiden Aufsteigern TSV RSK Esslingen (Bezirksliga) und SC Altbach (Kreisliga A) vorgesehen, bei dem TSV-RSK-Trainer Marko Kovacic auf seinen ehemaligen Club trifft.

Die eingeplanten Schiedsrichter

Fest eingeplant beim Turnier sind zu Moustafa, Nasti und Prigan auch Yasin Krass, Maxi Jung, Lukas Wolf, Lukas Seibold, Maxim Marchal, Josua Moratz, Noah Schubert, Robert Lung und Joshua Krotz.