Schiedsrichter aus Deizisau: Felix Prigans Weg geht weiter steil nach oben

1 Kommunikation ist wichtig: Schiedsrichter Felix Prigan. Foto:

Der Deizisauer Schiedsrichter Felix Prigan steigt in die 2. Bundesliga auf und darf auch Bundesliga-Luft schnuppern.











Link kopiert

Eine steile Karriere hat der Fußball-Schiedsrichter Felix Prigan aus Deizisau bereits hinter sich gebracht – der Weg ist jedoch noch lange nicht zu Ende. Denn nachdem Prigan in der vergangenen Saison einige Spiele der 3. Liga leitete, hat der 25-jährige Unparteiische nahtlos den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. „Ich denke, dass ich sehr gut durch die Runde gekommen und wusste durch das Feedback der sportlichen Leitung, der Coaches sowie der Beobachter, dass dies auch von ihnen so gesehen wurde. Dass die Saison dann mit der Nominierung für die 2. Bundesliga zu Ende ging, hat mich natürlich sehr gefreut und glücklich gemacht, sagte Prigan, der am Sonntag das Freundschaftsspiel zwischen dem Verbandsligisten FC Esslingen und dem Bundesligisten 1. FC Heidenheim souverän leitete.