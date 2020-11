1 Am Schickhardt-Gymnasium hängt der Schulfrieden schief. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Am Stuttgarter Schickhardt-Gymnasium kochen die Wogen hoch: Eine Zwölftklässlerin wirft dem Schulleiter „psychische Körperverletzung“ und mehreren Lehrern Diskriminierung vor. Eine Lehrerin kontert mit einer Strafanzeige. Die Schule weist alle Vorwürfe zurück.

Stuttgart - Am Stuttgarter Schickhardt-Gymnasium kochen die Wogen hoch. Eine Zwölftklässlerin ist mit ihrem Zeugnis nicht einverstanden und fühlt sich diskriminiert – vom Schulleiter und mehreren Lehrern. Die Vorwürfe äußert sie auch öffentlich. Die 18-Jährige, die als sogenannte Influencerin auf Plattformen wie Instagram unterwegs ist und sich an Schönheitswettbewerben beteiligt, behauptet in der „Bild“, der Rektor ihrer Schule habe die anderen Lehrer gegen sie aufgehetzt. Sie habe ihn wegen „psychischer Körperverletzung“ bei der Polizei angezeigt. Der Rektor habe die Kunstlehrerin dazu angestachelt, sie zu diskriminieren. Weil die 18-Jährige aus Gesundheitsgründen keine Maske tragen könne, habe die Kunstlehrerin sie „aus dem Unterricht entfernt und in eine Abstellkammer gesetzt“. Gegenüber unserer Zeitung war die Schülerin nicht zu einer Stellungnahme bereit, ihre Mutter und ihr Anwalt bestätigten die Vorwürfe. Eine Polizeisprecherin bestätigte den Eingang der Strafanzeige gegen den Rektor, gegen den nun ermittelt werde. „Wir weisen als Schule alle Vorwürfe zurück“, erklärte Rektor Ralph Nigl auf Anfrage.