Schick wohnen in Eningen: Traumhaus mit einem Hauch Las Vegas – so lebt eine große Familie am Fuß der Alb
19
Blick in die vom Stuttgarter Innenarchitekten Alexander Fehre umgestaltete Küche von Nadine und Mathias Albert – und Hund Larry. Foto: Zooey Braun (li.)/Emma Lorinser

Eine Familie mit fünf Kindern wünscht sich ein glamouröses Zuhause. Und so hat ein Stuttgarter Innenarchitekt das Einfamilienhaus aus den 1960ern umgestaltet. Ein Besuch in Eningen.

Larry sei Dank leben Nadine und Matthias Albert mit ihren Kindern heute in einem höchst elegant gestalteten Haus. Es ist ein Flachdachgebäude, dem man zwar ansieht, dass es aus den 1960ern stammt, aber eben in einer zeitgemäßen Version aus dem Jahr 2025. Also, Larry, der kleine Hund der Familie, noch nicht ganz stubenrein, ruinierte den hellen hochflorigen Teppich im Wohnzimmer.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.