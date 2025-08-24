Schick wohnen in Eningen: Traumhaus mit einem Hauch Las Vegas – so lebt eine große Familie am Fuß der Alb

Traumhaus mit einem Hauch Las Vegas – so lebt eine große Familie am Fuß der Alb

19 Blick in die vom Stuttgarter Innenarchitekten Alexander Fehre umgestaltete Küche von Nadine und Mathias Albert – und Hund Larry. Foto: Zooey Braun (li.)/Emma Lorinser

Eine Familie mit fünf Kindern wünscht sich ein glamouröses Zuhause. Und so hat ein Stuttgarter Innenarchitekt das Einfamilienhaus aus den 1960ern umgestaltet. Ein Besuch in Eningen.











Larry sei Dank leben Nadine und Matthias Albert mit ihren Kindern heute in einem höchst elegant gestalteten Haus. Es ist ein Flachdachgebäude, dem man zwar ansieht, dass es aus den 1960ern stammt, aber eben in einer zeitgemäßen Version aus dem Jahr 2025. Also, Larry, der kleine Hund der Familie, noch nicht ganz stubenrein, ruinierte den hellen hochflorigen Teppich im Wohnzimmer.