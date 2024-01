Scheufelen-Areal in Lenningen: Was passiert mit der alten Papierfabrik?

Was passiert mit der alten Papierfabrik?

Scheufelen-Areal in Lenningen

1 Blick in die frühere Produktionshalle aus dem Baujahr 1903 Foto: /Andreas Kaier

Im Jahr 2022 hat ein Projektentwickler das Gelände der früheren Papierfabrik Scheufelen in Lenningen (Kreis Esslingen) übernommen, der ein Quartier für Gewerbe und Wohnen bauen wollte. Was ist seither passiert?











Es sei wohl schon ein wenig herzzerreißend, räumt Nicolas Sauerwein ein, als er sich im Hof hinter der Eingangspforte umschaut. Denn wo in der früheren Lenninger Papierfabrik Scheufelen einst reger Betrieb geherrscht haben muss, ist es jetzt still und leer. Sauerwein ist Bauingenieur und Projektleiter der Firma DLE Land Development, einem Investmentunternehmen mit Sitz in Berlin, das die Entwicklung des Areals im Mai 2022 übernommen hatte. Eigentümerin des Geländes ist eine von der DLE betreute Projektgesellschaft. Seitdem ist rein äußerlich nicht viel passiert auf dem Gelände, das zu einem Quartier für Wohnen und Arbeiten werden soll. Im Hintergrund hat es nach den Angaben der DLE freilich schon Gespräche mit der Gemeinde und Behörden gegeben. Dennoch muss wohl noch viel Wasser die Lauter hinunterfließen, bis die Bagger anrollen.