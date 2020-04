1 Der Fahrer rutschte über die Fahrbahn, nachdem er die Kontrolle über sein Motorrad verloren hatte (Archivbild). Foto: SDMG/Kohls

Ein 86-Jähriger verliert am Ostersonntag in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Schelklingen - Ein 86 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) verunglückt und schwer verletzt worden. Der Mann verlor nach einer Mitteilung der Polizei vom Ostersonntag in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine.

Das Motorrad krachte am Samstag in die Leitplanke. Der Fahrer rutschte über die Fahrbahn und kam an der linken Böschung zum Liegen. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.