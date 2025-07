Schauspielerin: Meret Beckers Mutter Monika Hansen ist tot

2 Die Schauspielerin Monika Hansen ist tot. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

Ein Filmdreh mit Ehemann und Kindern - für die Schauspielerin Monika Hansen offenbar das Schönste. Viele Male stand sie mit ihrer Familie vor der Kamera. Nun ist die Berlinerin tot.











Berlin - Die Schauspielerin Monika Hansen ist tot. Nach Angaben der Agentin von ihrer Tochter Meret Becker starb die Berlinerin bereits am 26. Juni im Alter von 83 Jahren. Die schönste Frau der Welt sei gegangen, jetzt sei sie frei, schrieb Becker bei Instagram.

Dreharbeiten mit Mann und Kindern

Hansen hatte bis 1962 an der Otto-Falckenberg-Schule in München Schauspiel studiert. Danach spielte sie Theater und war in Kino- und Fernsehfilmen zu sehen, oft gemeinsam mit ihren Kindern Meret und Ben Becker oder ihrem Ehemann Otto Sander, der bereits 2013 starb.

Viele Jahrzehnte spielte Hansen Theater, etwa in Berlin an der Schaubühne, am Renaissance Theater und am Schillertheater, aber auch am Bremer Theater am Goetheplatz und am Deutschen Nationaltheater Weimar. Vor der Kamera stand sie etwa für Wim Wenders im märchenhaften Film "In weiter Ferne, so nah!" oder für Margarethe von Trotta im Drama "Das Versprechen".