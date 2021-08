7 Michael Fitz als Kriminalhauptkommissar Hubert Mur: „Ich mag den wahnsinnig.“ Foto: ZDF/Toni Muhr

Der Schauspieler und Musiker Michael Fitz, 62, erzählt im Interview, warum er im „Tatort“ höchstens noch als Leiche taugt, am liebsten Bayerisch singt und er sich nicht impfen lassen will.

Stuttgart - Am Mittwoch, 11. August, 20.15 Uhr gibt Michael Fitz in der ZDF-Reihe „Die Toten von Salzburg – Treibgut“ wieder den störrischen Polizisten Mur. Am 11. November soll er als Musiker in der Rosenau in Stuttgart auftreten. Aber Fitz ist skeptisch, ob der Auftritt über die Bühne gehen wird.