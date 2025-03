Schauspieler: Trump-Fan und Waffennarr: Action-Star Chuck Norris wird 85

2 Mit Action-Rollen wurde Chuck Norris in Hollywood bekannt. (Archivbild) Foto: Paul Buck/EPA/dpa

Die TV-Serie «Walker, Texas Ranger» machte ihn berühmt. Doch Chuck Norris ist nicht nur Hollywoods harter Kerl, sondern auch Zielscheibe für Witze. Nun wird der Ex-Karate-Weltmeister und Trump-Fan 85.











Los Angeles - Auf der Leinwand markiert er den starken Mann, doch Chuck Norris nimmt es mit Humor, als eine Art Witzfigur verulkt zu werden. Im Netz kursieren Hunderte Sprüche, die auf sein Image als tougher Action-Star abzielen: "Chuck Norris würzt sein Steak mit Pfefferspray", "Chuck Norris hört nicht Heavy Metal, er isst es zum Frühstück", "Chuck Norris kann seine Haare unter Wasser trocknen" oder "Chuck Norris schläft nicht. Er wartet".

Der US-Amerikaner, der heute 85 Jahre alt wird, postet diese Sprüche über den vermeintlich übermenschlichen Schauspieler ("Walker, Texas Ranger") sogar auf seiner Webseite. Dort gibt er sich aber auch als muskulöser Kämpfer. Ein Klick auf der Homepage und schon erscheint er mit nacktem Oberkörper im Karate-Angriff, als Revolverheld und Texas Ranger und als bärtiger Killer mit Knarren in der Hand.

Chuck Norris zeigt sich als Fan von Donald Trump

Dazu verlinkt Norris einen Blog, in dem er sich für Donald Trump und Waffenfreiheit stark macht und gegen alles Liberale wettert. 2019 wurde Norris Promi-Sprecher beim Waffenriesen Glock. Als Kolumnist der rechtskonservativen Webseite World Net Daily (WND) ist er längst zum Sprachrohr der Ultrakonservativen geworden.

In einem Eintrag am 20. Januar, zum Amtsantritt von Trump als US-Präsident, schwärmte Norris von seiner ersten Begegnung mit dem Republikaner im Jahr 1974, als Trump ein junger Geschäftsmann und er selbst ein bekannter Kampfsportler war. Trump habe ihn damals darin bestärkt, Schauspieler zu werden, schreibt Norris. Seine Fans rief er jetzt dazu auf, Trump zu unterstützen und für ihn zu beten, denn der sei ein Kämpfer, der Amerika "wieder großartig" machen werde.

Schlechte Kritiken

Seine Auftritte vor der Kamera sind seltener geworden, doch den knallharten Hollywood-Kerl spielt Norris auch noch mit Mitte 80. Sein letzter Actionstreifen

"Agent Recon" erntete im vorigen Jahr allerdings vernichtende Kritiken.

Allerschlechteste Qualität, vom Schauspiel, über Effekte bis hin zu den Dialogen, urteilte das Entertainment-Portal "Collider. Das einzig Gute an dem Sci-Fi-Action-Film sei die kurze Laufzeit von unter 90 Minuten.

Davor hatte der Haudegen mit Vollbart und Narbengesicht in "The Expendables 2" (2012) an der Seite von Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis zuschlagen - als Senior der martialischen Altherren-Besetzung.

Über den Kampfsport nach Hollywood

Zum Film kam Norris über den Kampfsport. Der Sohn einer streng religiösen Mutter im ländlichen Oklahoma hatte als junger Soldat in Korea die Karate-Variante Tang Soo Do entdeckt. Als Kampfsportlehrer arbeitete er sich in den USA hoch und wurde in den 1960er-Jahren in der Martial-Arts-Szene bekannt.

Mehrere Jahre hatte er den Titel als Karate-Weltmeister im Mittelgewicht inne. Über seine Kampfsport-Freunde Bruce Lee und Steve McQueen kam er nach Hollywood.

Mit Größen wie Clint Eastwood oder Charles Bronson konnte er nicht mithalten. Schon die Filmtitel "Der Bulldozer", "Kalte Wut", "Missing in Action", "Delta Force" und "Die Feuerwalze" sind ein Indiz. Doch seine Dauer-Rolle als Gesetzeshüter Cordell Walker in der TV-Serie "Walker, Texas Ranger" war schließlich ein Hit. Ab 1993 spielte er über acht Jahre lang den uramerikanischen Ranger, der für Recht und Ordnung sorgt.

Konservative Werte

Als seine Lebensprinzipen und Werte listet Norris "Glaube, Familie, Fitness, Freiheit und Kampf" auf. Und damit will der fünffache Vater auch Geld verdienen. Auf seiner Webseite verkauft er Silbermünzen, mit seinem Abbild und den fünf Schlagworten versehen. Er sehe es als seine Mission an, die Menschen daran zu erinnern, was es bedeutet "ein echter Amerikaner" zu sein, bewirbt Norris das Produkt.

Auf Instagram postet Norris Videos von seinen Boxing-Workouts und Fotos aus alten Karate-Wettkampfzeiten. Zudem gibt er sich romantisch: in einem Video mit seiner zweiten Frau beim Tanzen in einer verschneiten Hütte oder in Postings an ihrem Hochzeitstag. 1998 hatte er das mehr als 20 Jahre jüngere Ex-Model Gena O'Kelley geheiratet. 2001 brachte sie Zwillinge zur Welt. Aus früheren Beziehungen hat Norris weitere drei Kinder.