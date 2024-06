Schauspieler: Gladiator Russell Crowe singt Italo-Pop

1 "The Gentleman Barbers" heißt die Band von Hollywood-Star Russel Crowe. Foto: Alessandro Bremec/IPA via ZUMA Press/dpa

Russell Crowe hat nicht nur als Schauspieler viele Fans - auch als Musiker begeistert er mit seiner Rockband das Publikum.











Rom - Hollywood-Star Russell Crowe ("Gladiator") hat bei einem Auftritt in Rom die Fans mit italienischem Liedgut erfreut. Der 60 Jahre alte Neuseeländer, dessen Familie italienische Wurzeln hat, gab mit seiner Rockband einen Klassiker des Italo-Pop aus den 1980er Jahren zum Besten: "Sara perché ti amo" der Gruppe Ricchi e Poveri.

Anschließend wurde er vom Publikum bejubelt. Im Frühjahr trat er mit seiner Band "The Gentleman Barbers" bereits beim Songfestival in Sanremo auf - allerdings außerhalb des Wettbewerbs.

Crowe, der für seine Darstellung des römischen Feldherrn Maximus Decimus Meridius in "Gladiator" einen Oscar bekam, ist des Öfteren in Italien. In der Fortsetzung des Films aus dem Jahr 2000, die im November in die Kinos kommt, ist er nicht mehr dabei.