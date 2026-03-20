2 Chuck Norris ist tot. (Archivbild) Foto: Tony Gutierrez/AP/dpa

Die TV-Serie «Walker, Texas Ranger» machte Chuck Norris berühmt. In Hollywood boxte sich der Karate-Weltmeister hoch. Nun ist Norris im Alter von 86 Jahren gestorben.











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Los Angeles - Action-Star Chuck Norris ist tot. Der weltberühmte Kampfkünstler und Schauspieler starb im Alter von 86 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Norris sei "von seiner Familie umgeben" gewesen und in Frieden gegangen, hieß es in einem Beitrag in den sozialen Medien Instagram und Facebook. Bei Instagram äußerte sich Norris' Sohn Dakota Alan Norris in tiefer Trauer. Details zur Todesursache wurden nicht genannt.

"Für die Welt war er ein Kampfkünstler, Schauspieler und ein Symbol der Stärke", schrieb die Familie. "Für uns war er ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebevoller Vater und Großvater, ein unglaublicher Bruder und das Herz unserer Familie." Zuletzt war über einen Krankenhausaufenthalt des Amerikaners berichtet worden, auch hier ohne Details. Auch der Vize-Gouverneur von Texas, Dan Patrick, kondollierte über Facebook und nannte Norris "Freund und amerikanische Ikone".

Der Durchbruch als Texas Ranger

Norris hatte bis ins hohe Alter geschauspielert, wenn auch zuletzt immer seltener. Auf Leinwand und Bildschirm ließ er meist die Fäuste fliegen. 2012 schlug er in "The Expendables 2" als Senior der Altherren-Riege noch an der Seite von Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis zu. Berühmt geworden war er in Deutschland insbesondere durch seine Dauer-Rolle als Gesetzeshüter Cordell Walker in der TV-Serie "Walker, Texas Ranger".

Ab 1993 spielte er mehr als acht Jahre den uramerikanischen Ranger in Texas, der für Recht und Gesetz eintritt. Der konservative Star und Waffenliebhaber konnte sich immer auf eine eingeschworene Fangemeinde stützen. In der Popkultur wurden immer neue sogenannte Chuck-Norris-Witze erfunden, in denen Norris eigentlich unmögliche Dinge schafft oder jemanden immer noch einmal übertrumpfen kann.

Aufgewachsen war Norris in einer religiösen Familie im ländlichen Oklahoma, als junger Soldat hatte er in Korea die Karate-Variante Tang Soo Do entdeckt. Als Kampfsportlehrer wurde er in den 1960er Jahren in der Martial-Arts-Szene bekannt. Mehrere Jahre war er Karate-Weltmeister im Mittelgewicht, über Kampfsportfreunde wie Bruce Lee und Steve McQueen schaffte er schließlich den Sprung nach Hollywood.