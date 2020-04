6 Zwischen Anziehung und Abstoßung: Martin Schulzes Bühnenfassung von Goethes Roman „Die Wahlverwandtschaften“ mit Gunnar Blume, Marco Steeger, Angelina Berger, Sabine Fürst (vo. li.). Foto: Tobias Metz

Stuttgart - Eigentlich hätte an diesem Freitag am Alten Schauspielhaus die Premiere von „Diener zweier Herren“ stattfinden sollen. Doch das Coronavirus hat den Theatermachern und den Theaterfreunden einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir sorgen allerdings dafür, dass Sie an diesem Freitag trotzdem einen Theaterabend im Alten Schauspielhaus erleben können.

In Kooperation mit den Schauspielbühnen Stuttgart zeigen wir exklusiv das Stück „Die Wahlverwandtschaften“, das am 31. Januar im Alten Schauspielhaus Premiere feierte.

Martin Schulze hat den gleichnamigen Roman von Johann Wolfgang von Goethe in eine düstere Tragödie verunglückter Paarbeziehungen verwandelt: „wortreich und wuchtig“, urteilte damals unsere Kritikerin Dorothee Schöpfer.

Weil es in dem Roman und der Bühnenfassung auch darum geht, was ein Leben in der Abgeschiedenheit von der Welt, in der es nichts anderes als traute Zweisamkeit gibt, mit Menschen macht, treffen „Die Wahlverwandtschaften“ letztlich auch ins Herz der Corona-Krise.

Darum geht es in dem Stück: Eduard und Charlotte genießen ihr Glück in der ländlichen Abgeschiedenheit ihres Anwesens, das sie gärtnerisch und architektonisch umgestalten wollen. Doch aus dem ersten gemeinsamen Sommer zu zweit wird nichts, da Eduard seinen besten Freund, den Hauptmann Otto, einlädt und Charlotte ihre jugendliche Nichte Ottilie bei sich aufnimmt. Schnell verschieben sich die Verhältnisse: Die Nähe zwischen der praktisch veranlagten Charlotte und dem zupackenden Hauptmann wächst, während Eduard seine Leidenschaft für Ottilie entdeckt. Was wie eine harmlose Liebelei beginnt, entwickelt sich immer mehr zu einer Explosion in Zeitlupe, der keiner der Beteiligten entrinnen kann.