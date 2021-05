Schaufensterausstellung in Esslingen

1 Leonie Amann und ihre Kommilitoninnen wollen mit einer Plakataktion in der Küferstraße für mehr Nachhaltigkeit werben. Foto: oh

Vom 31. Mai an präsentieren Studentinnen der Sozialen Arbeit in der Küferstraße eine Schaufensterausstellung.

Esslingen - Studentinnen des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit der Hochschule Esslingen wollen mit einem Projekt die Bürger der Stadt über die Agenda 2030 und die dazugehörigen 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung in der Welt informieren. Leonie Amann, Alessa Dutt, Merle Hoberg und Carolin Laich möchten hierzu Plakaten ausstellen, die ab Ende Mai in Schaufenstern in der Küferstraße ausgestellt sein werden.

Das Studienprojekt mit dem Namen „Doing Global Justice: international dimensions of social work“ (frei übersetzt: für globale Gerechtigkeit sorgen: internationale Dimensionen von sozialer Arbeit) unter Leitung von Beatrix Waldenhof, an dem sich auch das Klimagerechtigkeitsbündnis Esslingen beteiligt, möchte mit vielen Beispielen die Bevölkerung anregen, ihren Alltag nachhaltiger zu gestalten. So gibt es die Möglichkeit, sich intensiver mit den Themen auf den Plakaten zu beschäftigen. Hierfür ist ein QR-Code auf den Plakaten angebracht, der zu den entsprechenden Texten auf der Homepage des Klimagerechtigkeitsbündnisses führt. Die Projektgruppe lädt Passanten dazu ein, sich auf Entdeckungstour zu begeben.

Zum Hintergrund des Projektes: Die Weltbevölkerung ist mit einer Vielzahl globaler Herausforderungen konfrontiert. Diese betreffen soziale, ökologische und ökonomische Bereiche auf der ganzen Welt und gehen über Ländergrenzen hinweg. Um eine lebenswerte Zukunft für nachfolgende Generationen zu ermöglichen, wollen viele Länder und Organisationen diese Herausforderungen gemeinsam angehen. Daher wurde im September 2015 die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung von den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen einstimmig verabschiedet. Sie umfasst ein neues globales Wohlstandsverständnis, welches über die verengte Pro-Kopf-Einkommens-Betrachtung hinausgeht. Dabei steht eine gerechte Welt für alle Lebewesen auf der Erde unter Einhaltung der Menschenrechte im Fokus. Zur Umsetzung wurden 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung festgelegt. Diese sollen bis zum Jahr 2030 umgesetzt werden. Für die Umsetzung muss international zusammengearbeitet werden. Notwendig ist aber auch, dass sich die Bevölkerung beteiligt.

Die Ausstellung ist vom 31. Mai bis 13. Juni in der Küferstraße zu sehen. In diesem Zeitraum werden in den Schaufenstern der verschiedenen Geschäfte Plakate ausgestellt, die über die 17 Nachhaltigkeitsziele informieren. Zudem sind die Plakate sowie vertiefende Beiträge auf der Homepage des Klimagerechtigkeitsbündnisses hinterlegt. Dafür gibt es einen QR-Code auf den ausgestellten Plakaten oder unter https://klimagerechtigkeit-esslingen.de/tag/sdg.