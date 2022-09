1 An mindestens fünf Wohnungstüren wurden Aufbruchspuren festgestellt. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Unbekannte Täter haben am Samstag offenbar versucht in mindestens fünf Wohnungen im Scharnhauser Park in Ostfildern (Kreis Esslingen) einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.















Am Samstagmorgen ist um 10.15 Uhr ein versuchter Wohnungseinbruch im Scharnhauser Park in Ostfildern bei der Polizei gemeldet worden. Bei den Ermittlungen vor Ort konnten an bislang fünf Wohnungstüren in verschiedenen Gebäuden in der Claude-Dornier-Straße Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Türen und Türrahmen wurden laut Polizeiangaben jeweils leicht beschädigt. Ins Innere der jeweiligen Wohnungen gelangten die Täter jedoch nicht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/70913 in Verbindung zu setzen.