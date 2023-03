1 Am Wochenende gab es eine Razzia am Josef-Hirn-Platz nach der Serie von Schüssen in Stuttgart und der Region. Foto: 7aktuell.de/NR

Bei der Serie der Waffengewalt in Zuffenhausen und der Region prüft die Polizei auch Bezüge zu rockerähnliche Gruppierungen. Die Sonderkommission „Runaway“ ermittelt.















Die Sonderkommission nennt sich „Runaway“ – englisch für Ausreißer. „Dies deshalb, weil nach den Schüssen in Zuffenhausen plötzlich alle Beteiligte das Weite gesucht haben“, sagt der Stuttgarter Polizeisprecher Timo Brenner. Zurück blieb ein schwer verletzter 32-Jähriger, der per Notoperation gerettet werden musste. Immerhin hat die Soko damit einen Ansatzpunkt für die möglichen Hintergründe, weshalb seit Monaten nicht nur in Zuffenhausen, sondern auch in den Kreisen Esslingen und Göppingen scharf geschossen wird.