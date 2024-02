Schaltjahreskinder im Klinikum Esslingen: Geboren am 29. Februar

1 Besonderer Tag im Klinikum Esslingen: Die Hebamme Lea Muckenhaupt, die Ärzte Karin Pethke und Alexander Hein (hinten von links) und die Eltern Jens und Hannah Walter mit Nils (sitzend) und die Mutter Susanne Rinker mit Sander. Foto: Roberto Bulgrin

Geboren, um nur alle vier Jahre Geburtstag zu haben: Nils und Sander kamen am Donnerstag, 29. Februar, im Klinikum Esslingen zur Welt. Ihr Geburtsdatum bringt Vorteile mit sich – hat aber auch seine Schattenseiten.











Link kopiert

Der frisch gebackene Vater sieht sofort den Vorteil. Sein Sohn Nils wurde am Donnerstag, 29. Februar, im Klinikum Esslingen geboren. Und das ist wunderbar, meint Jens Walter aus Esslingen. Dann muss der Junge keine Angst haben, dass er in ein paar Jahren zum Geburtstag mit Spam-Mails, Werbeglückwünschen und PR-Grußbotschaften überhäuft wird. Denn Nils kann seinen richtigen Geburtstag ja nur alle vier Jahre in einem Schaltjahr feiern – und das wird den meisten Werbeversendern zu kompliziert sein. Allerdings hat dieses Datum auch einen Nachteil, hat der Vater erkannt. An seinem 18. Geburtstag darf Nils noch nicht Auto fahren – er muss noch einen Tag bis zum 1. März warten. Auch im nächsten Jahr, so hat Jens Walter schon vorgeplant, wird er den Geburtstag seines Sohnes am 1. März feiern, denn dieser Tag fällt 2025 auf einen Samstag und der ist für Feiern bestens geeignet.

Mutter Hannah beschäftigt sich noch nicht mit solchen Gedanken. Heute morgen um 4.40 Uhr, sagt sie kam, kam ihr Sohn zur Welt. Sie hat sich gedanklich schon auf den 29. März als Geburtstermin eingestellt. Viele Bekannte und Freunde hatten immer wieder auf die Möglichkeit hingewiesen. Aber zunächst freut sie sich darauf, ihrer Tochter das kleine Brüderchen präsentieren zu können. Nils wirkt ungeachtet seines besonderen Geburtstagsdatums völlig entspannt in seinem gelben Strampler. Ein paar Stunden jünger ist Sander, der mit seiner Mama im Bett nebenan liegt. Er kam um 7.17 Uhr zur Welt. Eigentlich wäre der 14. März der errechnete Geburtstermin gewesen, erzählt seine Mutter Susanne Rinker aus Stuttgart. Nun ist der kleine Mann etwas früher auf die Welt gekommen, doch alles ist gut verlaufen und er ist putzmunter. Er werde eben alle vier Jahre ein umso größeres Fest bekommen. Schließlich müssten die vergangenen drei Jahre ja mit dieser Schaltjahresgeburtstagsparty nachgeholt werden.

Für die beiden kleinen Babys gibt es jedenfalls einen großen Bahnhof. Professor Alexander Hein überreicht eine Willkommenstüte mit allerlei Nützlichem wie einem Babyhandtuch. Bis 16 Uhr waren am 29. Februar fünf Babys im Klinikum zur Welt gekommen – bis zum 28. Februar konnten 151 neue Erdenbürger in dem Krankenhaus begrüßt werden. Knapp 1700 Kinder werden hier jedes Jahr geboren. Nils und Sander lassen diese Zahlen völlig kalt. Sie räkeln sich in den Armen ihrer Mamas und verschwenden noch keinen Gedanken an künftige Geburtstagspartys – zuerst einmal müssen sich sich in dieser Welt zurechtfinden.