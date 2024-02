Schaltjahr 2024: Schaltjahrkinder aus dem Kreis Esslingen erzählen

1 Ulrike Schneck kann dieses Jahr zu ihrem richtigen Geburtstag anstoßen. Foto: k/k

Wer am 29. Februar geboren ist, der kann streng genommen nur alle vier Jahre feiern. 2024 ist ein Schaltjahr und der Februar hat deshalb nicht nur 28, sondern 29 Tage. Schaltjahrkinder aus dem Kreis Esslingen erzählen, wie sie ihren Geburtstag feiern.











Eine Bewohnerin Esslingens feiert ihren 14. Geburtstag und das, obwohl sie im Jahr 1968 geboren ist. Wie das möglich ist? Ulrike Schneck ist in einem Schaltjahr am 29. Februar geboren, das heißt ihr Geburtstag wiederholt sich nicht jedes, sondern nur jedes vierte Jahr. Damit ist dieser Tag zwar ein ausgesprochen seltener Geburtstag, aber allein ist sie damit in Esslingen nicht. Laut Kommunalstatistik leben, Stand 31.12., in Esslingen 64 Menschen, die am 29. Februar Geburtstag haben. Darunter 36 Frauen und 28 Männer. 2020 ist ein Mädchen als das bislang jüngste Schaltjahrkind der Stadt zur Welt gekommen.

2016 kam Sophia Simon in Esslingen auf die Welt. Heute ist sie acht Jahre alt und feiert somit ihren zweiten Schaltjahrgeburtstag. Sollte der letzte Tag des Februars ausfallen , feiert sie am 1. März und da der 29. dieses Jahr auf einen Donnerstag fällt, wird sie auch dieses Jahr ihren Geburtstag am Wochenende nachfeiern. „Erst gibt es einen Familiengeburtstag und dann feiere ich mit meinen Freunden“, sagt Sophia freudig.

Sie ist es gewöhnt, dass Leute nach dem genauen Datum ihres Geburtstags doppelt nachfragen, und jedes Jahr klingelt das Telefon auch vom 28. Februar bis zum 1. März durch. Denjenigen, die sich mit dem Schaltjahrgeburtstag nicht befassen, falle es gar nicht auf, dass sie eigentlich nicht im März und auch nicht am 28. Februar Geburtstag hat. „Meine Freunde wissen noch gar nicht, dass mein Geburtstag etwas Besonderes ist“, sagt Sophia. Und auch sie selbst realisiere erst seit diesem Jahr wirklich, dass ihr Geburtstag etwas anders ist als der der anderen Kinder.

Sophia ist nicht das einzige Schaltjahrkind

Im Klinikum in Esslingen seien 2016 am 29. Februar überraschend viele Kinder geboren worden. Sophia Simon sei neben etwa zehn anderen Kindern spät abends auf die Welt gekommen und war selbst kurz nach ihrer Geburt schon nicht mehr die Jüngste.

Auch im Jahr 1968 war Ulrike Schneck in der Frauenklinik Stuttgart nicht die einzige Neugeborene. Vor ihr wurde damals ein weiteres Mädchen geboren. Noch am Tag ihrer Geburt wurde Schneck in einem Artikel der Stuttgarter Zeitung erwähnt und hebt diesen Artikel bis heute stolz in einem Album voller Babyfotos auf.

„Der Donnerstag ist zum Feiern sehr unpraktisch. Ich feiere meinen Geburtstag am Samstag, was mich schon etwas ärgert“, sagt sie. Auch dieses Jahr wird sie, wie so oft, nachfeiern. Das findet sie doch ein bisschen schade, da für sie nur alle paar Jahre die Chance besteht, ihren Ehrentag am richtigen Datum zu zelebrieren. Gefeiert wird aber auch ohne den letzten Februartag: In den vergangenen Jahren hat sie vielmals vom 28. Februar in den März hineingefeiert, um um Punkt Mitternacht mit der Sektflöte anzustoßen. Häufig wird Ulrike Schneck gefragt, wie ihre Geburtstagsfeiern ablaufen und wann man ihr denn gratulieren soll, wenn der 29. Februar ausfällt. Neben diesen wiederholt gestellten Fragen und dem gelegentlichen Mitleidszuspruch sind viele Menschen auch sehr begeistert von ihrem besonderen Geburtstag: „Manche Leute sind aufgeregt und freuen sich, endlich mal jemanden mit diesem seltenen Geburtstag zu kennen“, sagt Schneck.

Die digitalen Kalender vergessen sie

Gerne macht die 56-Jährige mit ihren Freunden Witze und scherzt, sie sei doch jetzt erst mitten in der Pubertät. Zu ihrem 12. Schaltjahrgeburtstag schenkten ihre Freunde ihr passend ein Poesiealbum und befüllten dieses dann mit lieben Nachrichten. Sie erinnert sich auch noch gut an ihren achten Geburtstag, der dann genau auf Fasching fiel. Selbstverständlich wurde ihr Ehrentag kostümiert gefeiert. Auch ihr vierzigster Geburtstag war für Ulrike Schneck ein denkwürdiges Jahr. Da feierte sie den runden Geburtstag größer und erzählt davon, sich ein elektrisches Klavier gewünscht zu haben. Komisch findet sie es gar nicht, an einem anderen Tag zu feiern, da auch viele Leute mit gewöhnlichen Geburtstagen etwas später feiern. Außerdem glaubt Schneck, dass Geburtstage mit dem Alter sowieso nicht mehr so wichtig werden. Schneck berichtet von ihren Reisen und davon, dass sie aus anderen Kulturen gelernt hat, dass viele Geburtstage gar nicht feiern oder sich ihres Geburtstags gar nicht bewusst sind. In anderen Kulturen werden Feiertage und Dorffeste den individuellen Feierlichkeiten vorgezogen.

„Facebook kann ich noch schlagen“, sagt Ulrike Schneck lachend. Die Social Media Plattform und andere elektronische Kalender vergessen jedes Jahr aufs Neue ihr zu gratulieren. Einen Vorteil sieht Schneck auch darin, Geburtstage wie den gefürchteten Fünfzigsten ausfallen zu lassen. Da kann sie sich aus den Partys mit einer cleveren Ausrede herausreden. Grinsend sagt sie: „Ich hab doch gar nicht Geburtstag!“ Ob sie in vier Jahren den runden 60. Geburtstag im Schaltjahr 2028 feiert, weiß sie noch nicht.

Warum gibt es Schaltjahre überhaupt?

Umkreisung der Sonne

Die Erde braucht etwas mehr als 365 Tage, um die Sonne zu umkreisen. Genau genommen braucht es 365,24 Tage, also ungefähr 5 Stunden, 48 Minuten und 45 Sekunden mehr, für den Umlauf. Würde man jedes Jahr mit genau 365 Tagen rechnen, würde sich der gesamte Kalender mitsamt Jahreszeiten verschieben und irgendwann würden wir Weihnachten im Sommer feiern. Innerhalb vier Jahren summieren sich die 0,24 Tage zu etwa einem ganzen Tag, daher wird im Februar ein zusätzlicher Tag eingeplant.

Ungenauigkeit ausgleichen

Alle vier Jahre können Ulrike Schneck und Sophia Geburtstag feiern. Doch es gibt eine Ausnahme. Da sich die 0,24 Tage in den vier Jahren auf nur 23,3 Stunden belaufen, bleibt ein kleiner Überschuss. Alle 100 Jahre wird immer auf den 29. Februar verzichtet. In Jahren, die durch 100 teilbar sind, beispielsweise 1800 und 1900 wurden Schaltjahrgeburtstage also nicht gefeiert. In den Jahren, die durch 100 und 400 teilbar sind, wird der 29. Februar jedoch angehängt. Daher war 2000 ein Schaltjahr. Schneck freute sich darüber: „Für mich war es eine besondere Ehre meinen seltenen Geburtstag zur Jahrtausendwende feiern zu können.“