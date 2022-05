1 Nur Porsche will in seinen Sportwagen noch den Handschalter anbieten. Foto: Porsche

Es ist schade, dass Mercedes und andere Hersteller das manuelle Schaltgetriebe ausmustern. Autofahren wird dadurch ärmer, findet Markus Grabitz.















Die Gesetze des Marktes und die technologischen Umwälzung, der das Auto unterworfen ist, wollen es so: Das manuell geschaltete Getriebe beim Auto verschwindet. Der Handschalter – über Jahrzehnte hatte er eine feste Allianz mit dem Verbrennungsmotor – stirbt aus. Sang- und klanglos sortiert ein Hersteller nach dem anderen die Produktion von Autos mit Schaltgetrieben aus. Noch bevor der Verbrennungsmotor vermutlich 2035 ausgemustert wird, erwischt es jetzt den Handschalter. Mercedes wird wohl der erste Hersteller in Deutschland sein, der sich komplett von dem Handschalter trennt. BMW und Co. werden folgen.