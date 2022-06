1 Die Drei von der Baustelle: Lukas, Anton und Dustin (von links) helfen mit bei den Dämmarbeiten Foto: Ines Rudel

Nach einem Feuer 2017 wird der Schafstall der Ziegelhütte bei Ochsenwang komplett neu errichtet. Die Jugendhilfeeinrichtung macht daraus ein Projekt zur Berufsorientierung.















Link kopiert

An der Straße hört man schon das Hämmern. Viereinhalb Jahre nach dem verheerenden Brand herrscht wieder Aufbruchstimmung in der Ziegelhütte. Der durch ein Feuer am 8. November 2017 zerstörte Schafstall wird wieder aufgebaut. Die Arbeiten laufen seit einigen Wochen. Erste Umrisse des künftigen Gebäudes, in dem später auch die Verwaltung einziehen soll, sind bereits zu erkennen. Aber eilig hat es Hendrik van Woudenberg, der Geschäftsführer der Jugendeinrichtung, nicht. Im Gegensatz zu den meisten anderen Bauherren. Denn der Wiederaufbau hat einen pädagogischen Nebeneffekt: Er dient als Projekt für die Berufsorientierung. Ganz nach dem Motto „Leben, lernen, arbeiten – alles unter einem Dach“ helfen junge Menschen als Handwerker auf der Baustelle mit und sammeln erste Erfahrungen für ihren späteren Arbeitsalltag.