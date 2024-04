Schafhaus in Denkendorf: In die frühere Bankfiliale zieht ein Landschaftsarchitekt ein

1 Bürgermeister Ralf Barth, Landschaftsarchitekt Tobias von Kortzfleisch und Volksbankchef Volker Schmelzle (von links) probieren den Tischkicker aus. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

m Schafhaus in Denkendorf hat ein Landschaftsarchitekturbüro frühere Räume der Denkendorfer Bank bezogen. Die Gemeinde hatte diese zuvor erworben.











Man habe schon längere Zeit nach größeren Räumen gesucht, berichtet der Landschaftsarchitekt Tobias von Kortzfleisch, der Chef des Büros „von K“. Im bisherigen rund 100 Quadratmeter großen Domizil in der früheren Postfiliale in Nellingen gebe es neun Arbeitsplätze im Großraumbüro. Doch für inzwischen 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde der Platz knapp. Als die Gemeinde ihm dann die ehemaligen Räume der Denkendorfer Bank, die inzwischen zur Volksbank Plochingen gehört, anbot, sei er gleich begeistert gewesen: eine gute Aufteilung der Räume, bestens erschlossen im Ortszentrum, und ein schönes Gebäude, da habe alles gepasst. Auf 220 Quadratmetern finden nun elf Arbeitsplätze in abgeschlossenen Büros Platz. Dort könne man bei Bedarf in Ruhe arbeiten, sagt von Kortzfleisch, während das gemeinsame Büro in Nellingen den unmittelbareren Austausch ermögliche. Denn das bisherige Büro bleibt bestehen. Die Mitarbeitenden können sich über eine App je nach Bedarf einen Arbeitsplatz in einer der beiden Niederlassungen „buchen“.