Schaffhausen: Polizei ermittelt gegen Zehnjährige wegen Einbruchs

Die Polizei in der Schweiz ermittelt gegen drei zehnjährige Jungen. Ihnen wird vorgeworfen, in das Gebäude einer Spielgruppe eingebrochen zu sein.











Gerade mal zehn Jahre alt sind drei Jungen, gegen die die Schweizer Polizei ermittelt. Sie stünden bei einem Einbruch „unter dringendem Tatverdacht“, berichtete die Polizei in Schaffhausen am Montag. Sie sollen am vergangenen Mittwoch in das Gebäude einer Spielgruppe eingedrungen sein und dort Sachen beschädigt und mitgenommen haben.

Um sich Zugang zu verschaffen, hätten sie eine Fensterscheibe mit einem Pflasterstein eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf umgerechnet mehrere Hundert Euro.

Im Kanton Schaffhausen ist die Abteilung Jugendanwaltschaft bei Strafuntersuchungen gegen 10- bis 18-Jährige zuständig. Sie kann Strafbefehle erlassen.