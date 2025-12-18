Schäden an Esslinger Brücke: Neues Nadelöhr? Teilstück der Adenauerbrücke gesperrt

1 An der Adenauerbrücke wurden Schäden entdeckt. Vorsorglich wird ein Abschnitt gesperrt. Foto: Roberto Bulgrin

Weil es an der Esslinger Adenauerbrücke Schäden gibt, wird ein rund 60 Meter langer Abschnitt einspurig für den Verkehr gesperrt.











Ein Teilstück auf der Adenauerbrücke ist ab Freitag, 19. Dezember, bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt. Die einspurige Sperrung ist eine Vorsichtsmaßnahme, da an der Brücke Schäden festgestellt wurden, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Demnach sei bei einer routinemäßigen Überprüfung des Brückenbauwerks eine undichte Stelle festgestellt worden, durch die unter bestimmten Umständen Wasser in das Brückeninnere gelangen kann, heißt es in dem Bericht. Für Januar hat die Stadt eigenen Angaben zufolge weiterführende Untersuchungen beauftragt, um den aktuellen Zustand des Bauwerks an dieser Stelle zu bewerten.

Adenauerbrücke ist seit Jahren marode

Um die Brücke bis dahin zu schonen und das Bauwerk bestmöglich zu schützen, wird vorsorglich ein rund 60 Meter langes Teilstück auf einer der beiden nördlich führenden Fahrspuren gesperrt. Die übrigen Fahrspuren können uneingeschränkt genutzt werden, betont die Stadt.

Die rund 950 Meter lange Adenauerbrücke wurde in den Jahren 1965 bis 1972 errichtet und ist inzwischen marode. Fest steht, dass sie erneuert werden muss, doch wie genau das geschehen soll, ist noch unklar. Bis das Mammutprojekt tatsächlich umgesetzt wird, könnten noch Jahre vergehen. Solange versucht die Stadt, die Brücke bestmöglich in Schuss zu halten. Zuletzt wurden im Sommer die Brückengeländer erneuert und sicherer gemacht. Die Adenauerbrücke ist eine wichtige Querung zwischen Oberesslingen und Berkheim und zudem der Zugang zum Esslinger Industriegebiet Neckarwiesen, einem der größten Gewerbestandorte in der Region Stuttgart.

Die Adenauerbrücke ist eine wichtige Verbindung im Esslinger Industriegebiet. Foto: Roberto Bulgrin

Im nächsten Jahr will die Stadt die Sanierung der Pliensaubrücke in Angriff nehmen, die ebenfalls in schlechtem Zustand ist. Die Kosten für das Bauprojekt, das nicht vor Ende 2027 fertiggestellt sein soll, belaufen sich insgesamt auf rund 20 Millionen Euro. Bis zur Fertigstellung müssen Fußgänger und Radfahrer auf die hochfrequentierte Vogelsangbrücke ausweichen, wo eine Extraspur eingerichtet werden soll.